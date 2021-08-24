СвЖД строит современный пешеходный переход через железнодорожные пути в городе Артемовский

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Новый безопасный пешеходный переход через железнодорожные пути построит СвЖД в черте города Артемовский в Свердловской области (перегон Егоршино – Буланаш). Место для его размещения было определено, исходя из требований безопасности и наличия технической возможности, с учетом маршрутов движения пешеходов.

Одноуровневый переход спроектирован с учетом всех современных требований и стандартов. Он будет оснащен автоматической световой и звуковой сигнализацией, информирующей о приближении поезда, системой освещения и резинокордовым настилом. На подходах к месту перехода через пути обустроят пандусы, накопительные площадки с направляющими ограждениями; установят знаки безопасности.

На данный момент проведена очистка и подготовка территории в местах обустройства накопительных площадок. Для удобного схода с железнодорожной насыпи на пешеходную дорожку построен временный железобетонный переход с металлическими перилами (взамен старого деревянного). Окончание строительных работ запланировано на 2022 год.

Аналогичные пешеходные переходы в 2022 году СвЖД планирует построить на станциях Кордон в Пермском крае и Юность Комсомольская в ХМАО-Югре. Проектирование этих объектов уже завершено.

СвЖД реализует комплексную программу по повышению безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Ежегодно на участках с интенсивным движением поездов строятся безопасные и удобные пешеходные переходы: в 2020 году они появились на о.п. Палкино и на перегонах Первоуральск – Подволошная, Путевка – Исток, Ергач – Кукуштан. Проводится ремонт и обновление существующих переходов, замена настилов, систем освещения на платформах станций и остановочных пунктах, вырубка кустарника в местах плохой видимости, установка предупреждающих плакатов и знаков безопасности.