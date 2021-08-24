В ГИБДД объяснили, как объехать участок Московского тракта, перекрытый из-за пожара

Дым выходит на дорогу. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com/incekb

Из-за лесного пожара у Волчихинского водохранилища сегодня, 24 августа, было перекрыто движение транспорта по федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург».

- Перекрыт участок с 318 по 326 километр, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. - Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда-СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу «Первоуральск-Шаля».

На подъездах к перекрытому участку дежурят наряды ДПС.