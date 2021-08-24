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Общество24 августа 2021 12:42

УГМК выставила на продажу недостроенный ТЦ, который недавно выкупил сотрудник компании

Здание отдают за 100,8 миллионов рублей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: ugmk.com

Фото: ugmk.com

УГМК выставила на продажу недостроенное здание торгового центра в переулке Базовом возле ЦПКиО. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито», а также на сайте компании. Недавно этот объект за 113,9 миллионов рублей купила компания «Строймонтаж», главой которой является гендиректор ООО «Специализированный застройщик «Диккит» Дмитрий Шутый. Также он числится учредителем и замначальника управления по работе с непрофильными активами УГМК. Сейчас здание отдают за 100,8 миллионов рублей.

В пресс-службе УГМК сообщили, что воздерживаются от комментариев. Напомним, трехэтажный объект строили как торговый центр «Маяковский» с офисными помещениями.