Уличный райтер из Омска испортил гигантский арт-объект, созданный художниками из Екатеринбурга

Слава, расписавший все заборы и мосты своим именем, решил внести свою лепту и в этот арт. Фото: сообщество уличных художников SPEKTR

Уральские уличные художники из сообщества SPEKTR создали арт-объект на стене ТЦ «Мега» в Омске. Начали 12 июня, закончили работу 17 августа. А уже 19 августа стало известно, что уличный художник Слава, расписавший все заборы и мосты своим именем, решил внести свою лепту и в этот арт. Он написал свое имя прямо поверх арт-объекта екатеринбургских художников.

- Мы вернулись, чтобы исправить небольшой косячок, который резал нам глаза. Подъемник после этого остался там, его забыли увезти, поэтому им благополучно воспользовались, – рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей Колоколов, художник сообщества SPEKTR. Впрочем, умельцы из Екатеринбурга решили не убирать творчество Славы, а интегрировать его граффити в свой арт-объект.

Умельцы из Екатеринбурга решили не убирать творчество Славы, а интегрировать его граффити в свой арт-объект. Фото: сообщество уличных художников SPEKTR

- Он встал логично по смыслу. Он логичен там, потому что представляет сегмент искусства и является частью локальной идентичности. Если бы мы это закрасили – было бы негативно воспринято, будто бы мы не принимаем эту часть культуры, – рассуждает Андрей. - Слава ведь даже постарался краску подобрать, но немного не попал в цвет. Когда мы интегрировали его рисунок, немного исправили цвет.

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