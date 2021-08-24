На Эльмаше два раза осенью закроют движение трамваев

Движение трамваев ограничат два раза в выходные дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Эльмаше в октябре два раза закроют движение автотранспорта и трамваев из-за ремонта путей из-за того, что сроки ремонта по улице Донской на участке от Энтузиастов до Баумана перенесены на октябрь 2021 года.

Работы проведут в сжатые сроки в два этапа в выходные дни. Движение трамваев № 7, 14. 16 и 17 закроют по Донской до станции «Эльмаш» в обоих направлениях:

С 23:30 8 октября до 5 часов 11 октября и с 23:30 15 октября до 5 утра 18 октября.

- Это необходимая мера для повышения безопасности и качества пассажирских перевозок. Руководство ЕМУП «Гортранс» просит жителей Екатеринбурга отнестись с пониманием к проведению работ и связанным с ними неудобствам, - рассказывают в мэрии Екатеринбурга.

На путях перекрытия установят ограничительные знаки.