Тушить лесной пожар под Первоуральском поедут волонтеры

Волонтерам выдадут специальный рюкзак, который нужно будет наполнять водой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры из Екатеринбурга поедут тушить лесной пожар под Первоуральском в районе озера Глухое. Добровольцы помогут пожарным Авиалесоохраны.

- В 14:30 планируем выезд от БЦ Высоцкий на ул. Малышева 51. Поедем 30 км от Екатеринбурга. Встретит лесничий и на своей машине отвезет на место пожара, - написала на своей странице ВКонтакте участница общественного движения «Мирные жители» Екатерина Лахтикова.

Волонтерам необходимо надеть подходящую одежду и обувь на толстой подошве. На месте им выдадут специальный рюкзак, который нужно будет наполнять водой для тушения огня. Весит он от 20 до 40 килограммов, в зависимости от того, сколько набрать жидкости.