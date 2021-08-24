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Общество24 августа 2021 11:44

Тушить лесной пожар под Первоуральском поедут волонтеры

Добровольцы помогут пожарным Авиалесоохраны
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Волонтерам выдадут специальный рюкзак, который нужно будет наполнять водой

Волонтерам выдадут специальный рюкзак, который нужно будет наполнять водой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры из Екатеринбурга поедут тушить лесной пожар под Первоуральском в районе озера Глухое. Добровольцы помогут пожарным Авиалесоохраны.

- В 14:30 планируем выезд от БЦ Высоцкий на ул. Малышева 51. Поедем 30 км от Екатеринбурга. Встретит лесничий и на своей машине отвезет на место пожара, - написала на своей странице ВКонтакте участница общественного движения «Мирные жители» Екатерина Лахтикова.

Волонтерам необходимо надеть подходящую одежду и обувь на толстой подошве. На месте им выдадут специальный рюкзак, который нужно будет наполнять водой для тушения огня. Весит он от 20 до 40 килограммов, в зависимости от того, сколько набрать жидкости.