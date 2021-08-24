Поступившую вакцину уже начали развозить по больницам региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область поступила рекордная партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» - 120 тысяч доз. Об этом рассказал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Поступившую вакцину уже развозят по больницам региона.

- Заболеваемость ковидом в области по-прежнему высокая. Но мы видим, как вакцинация работает, без нее ситуация была бы гораздо хуже, - написал глава региона.- Поэтому прошу: прививайтесь.

Губернатор заметил, что завезенный в регион «Спутник Лайт», у которого один компонент, хорошо подходит для повторной вакцинации и для тех, кто не хочет ставить две прививки.

Евгений Куйвашев также отметил, что есть надежда, что благодаря массовой вакцинации, регион скоро выйдет на плато.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли прививаться «Спутником Лайт» тем, кто не болел коронавирусом: отвечают специалисты. Ситуацию прояснили в Городском центре медицинской профилактики (подробнее)