Почти четверть жителей Нижнего Тагила привилась от коронавируса

В Нижнем Тагиле поставили задачу - привить до 100% учителей до 1 сентября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 24 августа 2021 года в Нижнем Тагиле от COVID-19 привилась 23% горожан, что составляет 49,7% от плана.

Сейчас в городе осталось 7 тысяч доз вакцин он коронавируса, из которых 4 тысячи - «Спутник V». Остальная вакцина - «Спутник лайт». Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Каждый день в Нижнем Тагиле от COVID-19 прививаются от 500 до 1,9 тысячи человек. На данный момент привито 80% медиков и 62% учителей. Поставлена задача – привить до 100% преподавателей до 1 сентября 2021 года.

Теперь в парке имени Бондина каждые выходные будет работать мобильный пункт вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Среднем Урале справились с дефицитом вакцины от COVID-19. В ближайшие два дня в Свердловскую область привезут еще 130 тысяч доз (подробнее)

В Свердловской области непривитых учителей могут перевести на «удаленку». В каждом случае решение принимает руководитель образовательного учреждения (подробнее)

В Свердловской области зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19 среди малышей. Дети до трех лет стали болеть чаще (подробнее)