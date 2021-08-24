Мусор, оставленный после сноса киоска на ВИЗе, уберут в течение двух дней

Так выглядел киоск до сноса Фото: Яндекс.Карты

На ВИЗе в минувшую пятницу снесли незаконный киоск, в котором торговали тандырными лепешками. После демонтажа строители оставили кучу обломков. Местные жители возмутились, что подрядчик решил оставить после себя мусор, однако в мэрии заверили, что все будет убрано в ближайшее время.

- Подрядчик районной администрации снес незаконно установленный объект. В районной администрации обещали, что он уберет мусор в течение 1-2 дней, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге убрали 315 нелегальных киосков. Нарушителям выписали штрафы.

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