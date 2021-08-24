В парке Бондина в Нижнем Тагиле открыли пункт вакцинации

В выходные дни прививку можно поставить в Парке имени Бондина Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле открывается мобильный пункт вакцинации от коронавируса, который будет работать каждые выходные в парке имени Бондина. Пункт открыла Демидовская больница. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Также мобильный пункт вакцинации от COVID-19 работает в ТЦ DEPO, где ежедневно прививаются от 90 до 120 человек. Сейчас формируются выездные бригады для вакцинации от медицинских учреждений города. Они выезжают на объекты, где готовы привиться от 50 человек.

На данный момент прививку от коронавируса поставили 23% жителей Нижнего Тагила. Среди медиков города этот показатель достиг уровня в 80%.

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