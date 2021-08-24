Стали известны дата и место прощания с экс-директором УВЗ

Николай Малых скончался в возрасте 73 лет. Фото: Instagram Уралвагонзавода

Прощение с бывшим директором УВЗ Николаем Малых состоится 26 августа в ДК имени Окунева в Нижнем Тагиле.

Попасть на прощание можно будет с 10:30, гражданская панихида пройдет с 12 до 13 часов. После этого пройдет отпевание в храме Дмитрия Донского. Похоронят Николая Александровича на кладбище «Пихтовые горы».

Бывший директор «Уралвагонзавода» Николай Малых скончался 23 августа в поселке Черноисточниск. Незадолго до смерти у него диагностировали коронавирус, от которого он лечился дома, отказавшись от госпитализации в Центральную городскую больницу №1 Нижнего Тагила.

Николай Малых пришел работать на УВЗ в 1966 году на должность инженера-исследователя. В 1997 году он занял должность генерального директора, пост занимал до 2009 года. Был одним из организаторов международной выставки вооружений «Russian Expo Arms», которая на протяжении многих лет проходила на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле.