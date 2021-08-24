На горе Качканар разгорается пожар

На Урале загорелась гора Качканар. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Лесной пожар разгорается на юго-западной стороне горы Качканар в Свердловской области. Рядом с этим местом в поселке Косья живут представители буддийской общины «Шедруб Линг».

Сейчас огонь не угрожает жилым домам, а также культовым буддийским постройкам, которые расположены на горе Качканар. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Возгорание на горе зафиксировано 20 августа. Эту информацию подтверждают в пресс-службе регионального МЧС.

Отметим, что в Свердловской области сейчас полыхают пожары на площади 2 тысяч гектаров, всего действует 29 пожаров, самые крупные из которых – под Первоуральском и Камышловом. С огнем ведут борьбу более 100 человек.

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