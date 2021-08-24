Электричество в Октябрьском районе отключалось из-за технологического нарушения

Электричества не было меньше двух часов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Октябрьском районе сегодня, 24 августа, около девяти утра, у жителей 11 многоквартирных домов пропало электричество. Света не было в квадрате улиц Куйбышева - Бажова - Народной Воли - Тверитина. Как объяснили в компании «Россети Урал», электричество отключилось из-за технологического нарушения в распределительной сети 10 кВ.
- Бригада «Россети Урал» - «Екатеринбург» оперативно выехала на место для выполнения необходимых переключений, чтоб запитать потребителей по резервным схемам, - рассказали в пресс-службе компании.
Менее чем за час значительная часть жителей, оставшихся без света, была запитана. А уже в 10:58 электроснабжение было полностью возобновлено.
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