Мать, изрезавшую сына ножом, оставили в СИЗО

Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СОЦСЕТИ

23 августа Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката девушки, обвиненную в покушении на убийство сына, на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга. 14 августа суд первой инстанции избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

- По версии следствия, она напала на своего двухлетнего сына с ножом, - напомнили в пресс-службе суда.

Девушке не стали смягчать меру пресечения и оставили в СИЗО.