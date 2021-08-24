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Происшествия24 августа 2021 9:56

Мать, изрезавшую сына ножом, оставили в СИЗО

Областной суд не стал смягчать ей меру пресечения
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СОЦСЕТИ

Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СОЦСЕТИ

23 августа Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката девушки, обвиненную в покушении на убийство сына, на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга. 14 августа суд первой инстанции избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

- По версии следствия, она напала на своего двухлетнего сына с ножом, - напомнили в пресс-службе суда.

Девушке не стали смягчать меру пресечения и оставили в СИЗО.

Шокирующие кадры из квартиры, где мать изрезала «бесноватого» малыша
Видео: Читатель КП