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Общество24 августа 2021 9:51

В Каменске-Уральском открылся новый концертный зал Свердловской филармонии

Рассказываем, что будет в репертуаре регионального отделения
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: департамент информполитики региона

Фото: департамент информполитики региона

В Каменске-Уральском открылся новый концертный зал Свердловской филармонии. Репертуар регионального отделения составлен из абонементных программ симфонической и камерной музыки, концертов ведущих коллективов Свердловской филармонии, выступлений всемирно известных солистов, а также программы для всей семьи.

- Сегодня мы открываем региональный концертный зал в Каменске-Уральском. Он не только для жителей Каменска-Уральского. Он для вас, всех жителей юного округа. Наша задача – чтобы как можно больше людей бывало в этом зале. Мы обязательно создадим для этого все условия. Это очень важно, мы должны дальше развиваться, - отметил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.

Новый региональный зал стал четвертым по счету. Отделения Свердловской филармонии также открыты в Ирбите, Краснотурьинске и Ревде.