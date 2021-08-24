Фото: МЧС по Свердловской области

В Свердловской области с лесными пожарами продолжают бороться 129 сотрудников МЧС. Вместе с Авиалесохраной они тушат огонь возле СНТ «Мирный» в Первоуралоьском городском округе и в Пышминском городском округе.

Так, вблизи СНТ «Мирный» работают 104 человека и 29 единиц спецтехники. За сутки спасателями МЧС России и работниками «Авиалесохраны» проложены 3 минерализованных полосы длинной по 1 километру и шириной 4 метра. Площадь пройденная огнем составляет 760 гектар, площадь активного горения – 1,14 гектар.

- Сотрудники МЧС России, выставленные на окарауливание, при обнаружении отдельных очагов возгорания тушат их при помощи ранцевых огнетушителей, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

В Пышминском городском округе сотрудники МЧС России также задействованы в тушении природного пожара. Здесь с огнем борются 25 человек и 4 единицы техники. По данным Авиалесоохраны площадь пройденная огнем здесь составляет 1300 и 565 гектар. Площадь активного горения 1,95 и 0,84 гектар. Угрозы населенным пунктам нет.

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