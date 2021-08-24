На Урале отреставрировали три знаковых исторических здания

Общественное здание до реконструкции Фото: департамент информполитики

В Свердловской области отреставрировали три знаковых исторических здания: главный корпус старейшего Покровского монастыря и «Общественное здание» в Верхотурье, а также дом Тупикова в Екатеринбурге.

Ремонтные работы Поровского монастыря, основанного в 1621 году, длились 9 лет. Строители произвели замену перекрытий, кровли, провели перепланировку и отделку помещений, отреставрировали фасады, внутренние декоративные элементы. Кроме того, полностью замены все инженерные коммуникации и выполнено благоустройство территории.

Покровский монастырь после ремонта Фото: департамент информполитики

Также в Верхотурье отремонтировали «Общественное здание» на улице Карла Маркса, которое является объектом культурного наследия. Здание XIX века сильно пострадало от пожара в 1998 году и от него практически ничего не осталось.

Общественное здание после реконструкции Фото: департамент информполитики

- В здании восстановлены утраченные элементы, отреставрированы поврежденные после пожара конструкции, благоустроена территория. Фактически объект культурного наследия получил новую жизнь и может быть использован для современных нужд, - рассказали в департаменте информационной политики.

Еще одно здание реставрировали в Екатеринбурге - спустя два года закончен ремонт усадьбы купца Степана Тупикова, в которой расположена официальная резиденция Свердловского отделения Союза театральных деятелей России. Здесь отреставрировали фасады, отремонтировали кровлю, окна и центральную входную группу.

Отметим, что ремонтные работы шли под контролем Управления государственной охраны объектов культурного наследия.