В Нижнем Тагиле провели акцию в поддержку госпиталя Тетюхина

Фото: группа ВКонтакте Тагил За Перемены

В Нижнем Тагиле накануне, 23 августа, активисты общественного движения «Тагил за перемены» провели согласованную вакцию в поддержку госпиталя Тетюхина. На пикет, который прошел на площади перед медучреждением, пришли около 20 тагильчан.

- Мы хотим отстоять не только тагильскую медицину в целом, но и госпиталь Тетюхина. Мы хотим, чтобы все на нас обратили внимание, начиная от местных чиновников и заканчивая федеральными. Мы боремся за медицину, которая в городе, к сожалению, развалена полностью, - рассказала лидер общественного движения Надежда Журавлева.

Напомним, ранее гендиректор медучреждения Алексей Щелкунов сообщил, что Медцентр имени Тетюхина прекратит проводить операции по эндопротезированию с 1 августа. Он заявил, что это результат отказа Министерства здравоохранения Свердловской области от размещения в госпитале государственного заказа.

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