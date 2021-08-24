У 31% в коллективе, согласно результатам опроса, царит нейтральная атмосфера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти треть свердловчан конфликтует с начальством. К такому выводу пришли в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Среди опрошенных жителей региона 28% респондентов сообщили, что у них на работе периодически случаются конфликты с руководством. Кроме того, 18% свердловчан признались в ссорах с коллегами, 1% - с обслуживающим персоналом. При этом 60% сообщили, что у них обычно не возникает конфликтов на работе.

- Чаще всего конфликты имеют профессиональный характер: спорщики не могут найти общий язык по рабочим вопросам (74%). На втором месте – эмоции и плохое настроение (19%), третье место разделили личная неприязнь и бытовые моменты (по 10%), например, с грязью в офисе, открытыми окнами или запахом еды, - рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Интересно, что только 44% трудоустроенных жителей Среднего Урала охарактеризовали атмосферу у себя на работе как дружную. У 31% в коллективе, согласно результатам опроса, царит нейтральная атмосфера, у 18% - напряженная, у 3% - враждебная.