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Общество24 августа 2021 6:20

В Нижнем Тагиле принудительно снесут часть дома-мяка на берегу городского пруда

Постройку признали незаконной
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Владелец не освободил самовольно занял земельный участок, не смотря на решение суда

Владелец не освободил самовольно занял земельный участок, не смотря на решение суда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле принудительно снесут часть дома-мяка на берегу городского пруда. Информацию об эом подтвердили в пресс-службе администрации города. Суд признал постройку незаконной.

- В связи с тем, что в добровольном порядке гр. Костроминым Г. В. решение Тагилстроевского районного суда Нижний Тагил не исполнено, планируется исполнение решения суда в принудительном порядке, предусмотренном Федеральным законом, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Иск мэрии к владельцу дома-маяка Глебу Костромину Тагилстроевский районный суд удовлетворил еще летом 2020 года, однако он до сегодняшнего дня не освободил самовольно занял земельный участок.

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