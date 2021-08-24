Владелец не освободил самовольно занял земельный участок, не смотря на решение суда
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле принудительно снесут часть дома-мяка на берегу городского пруда. Информацию об эом подтвердили в пресс-службе администрации города. Суд признал постройку незаконной.
- В связи с тем, что в добровольном порядке гр. Костроминым Г. В. решение Тагилстроевского районного суда Нижний Тагил не исполнено, планируется исполнение решения суда в принудительном порядке, предусмотренном Федеральным законом, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Иск мэрии к владельцу дома-маяка Глебу Костромину Тагилстроевский районный суд удовлетворил еще летом 2020 года, однако он до сегодняшнего дня не освободил самовольно занял земельный участок.
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