В Ирбите пенсионерка получила квартиру после вмешательства прокуратуры

Исковые требования прокурора удовлетворил Ирбитский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите пенсионерка, проживающая в аварийном жилье, после вмешательства прокуратуры, получила новую благоустроенную квартиру.

Ранее пожилая женщина жила в муниципальном доме, который признали аварийным. Его планировали снести в 2019 году. Пенсионерка в 2020 году написала заявление в орган местного самоуправления о предоставлении нового места жительства, однако квартиру она не получила. Права заявительницы восстановила Ирбитская межрайонная прокуратура.

- С целью восстановления жилищных прав пенсионерки Ирбитский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию муниципального образования город Ирбит обязанности по предоставлению заявительнице вне очереди благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, отвечающего санитарным и техническим правилам – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Исковые требования прокурора удовлетворил Ирбитский районный суд. Пенсионерке предоставлена квартира площадью 31,5 квадратных метров.