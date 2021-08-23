Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов оказался в исправительной колонии

Григорий Иванов не первый раз посещает исправительные колонии/Фото: пресс-служба ГУФСИН

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов попал в исправительную колонию в Екатеринбурге. Однако это случилось не по решению суда, а по приглашению на экскурсию начальника ИК-10 полковника внутренней службы Сергея Цыпневского. Мастера спорта по футболу и заслуженного тренера России провели по производственным мастерским, показали столярный участок, цех по производству офисной мебели, а также показали готовые образцы мебели, которую производят люди, отбывающие наказание.

После экскурсии Григорий Викторович встретился и пообщался с заключенными и сотрудниками ИК-10, среди которых оказались болельщики футбольного клуба «Урал».

- В помещении столовой было проведено собрание, где Григорий Викторович делился информацией о ближайших планах футбольного клуба, а также с большим удовольствием отвечал на вопросы фанатов «Урала» и просто поклонников футбола – рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

Напомним, что Григорий Иванов не первый раз посещает исправительные колонии. Ранее вместе с футболистами клуба и тренерским составом он посетил екатеринбургскую ИК-2 и ИК-5 в Нижнем Тагиле, где провели товарищеские матчи с командами из числа осужденных.