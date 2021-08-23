На трассе Пермь- Екатеринбург погиб водитель микроавтобуса, столкнувшись с грузовиком на встречной полосе

В Свердловской области 23 августа около 17 часов в Ачитском районе на 194 км автодороги Пермь-Екатеринбург автомобиль «Форд Транзит», выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ман».

За рулем микроавтобуса «Форд-Транзит» был 54-летний житель села Ключи Курганской области. Он вместе с сыном продавал саженцы на ярмарке в Красноуфимске, а после поехал в Екатеринбург. По дороге он неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ман», который был с прицепом, но без груза и двигался со стороны Екатеринбурга. 56-летний водитель грузовой машины пытался избежать столкновения, он пытался увести свою машину вправо на обочину, но столкновения избежать не удалось.

- В результате ДТП водитель автомашины «Форд Транзит» от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель грузового автомобиля и пассажир автомашины «Форд Транзит» травмы не получили. Автомобили получили механические повреждения – сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели процедуру освидетельствования водителя автомобиля «Ман» на состояние опьянения, мужчина был трезв.