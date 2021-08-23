В Свердловской области поделились планами по проведению Года Мамина-Сибиряка

2022 год будет годом Дмитрия Мамина-Сибиряка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области утвердили план проведения Года Дмитрия Мамина-Сибиряка, который пойдет в 2022 году. Об этом сообщает официальный портал правовой интернет-информации региона.

В рамках года писателя планируется проведение тематически мероприятий, фестивалей, экскурсий, выставок. Некоторые организуют уже в 2021 году, например гастрономический фестиваль «Висимский пикник» в поселке Висим.

Также в честь года Мамина-Сибиряка пройдут действия по благоустройству. Помимо этого, отреставрируют прижизненные издания писателя, а около музея поставят его бюст.

Не забудут и привести в порядок захоронение отца Дмитрия Мамина-Сибиряка.

В организационный комитет по подготовке и проведению Года Мамина-Сибиряка вошли заместитель губернатора региона Павел Креков, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, директор библиотеки им. Белинского Ольга Опарина, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.