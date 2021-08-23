В Нижнем Тагиле круглосуточно идет строительство моста, который соединит два района города

Мост свяжет два крупных района Нижнего Тагила – Тагилстроевский и Дзержинский Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле продолжается строительство моста через Тагильский пруд. Стройка ведется круглосуточно.Уже смонтировано около трех тысяч тонн металлоконструкций, собраны балки пролетного сооружения через железную дорогу и через Свердловское шоссе. Также с обеих сторон Свердловского шоссе выполнена отсыпка скальным грунтом клеверных развязок. Сейчас ведется монтаж очистных сооружений, ливневой канализации, асфальтирование подъездных дорог. К концу сентября планируется завершить надвижку моста.

- Трудимся круглосуточно, без перерывов и выходных, в графике и даже чуть с опережением. В жару внутри металлоконструкций температура достигает 60-70 градусов, но сварщики не останавливают рабочий процесс. 26 августа начинаем очередную надвижку. Проезжаем 50 метров и доезжаем до третьей опоры. К концу сентября - началу октября полностью перекроем весь пруд. Дальше строительство продолжим наверху – покраска швов, сварочные, монтажные работы, установка парапетных блоков и так далее, - сообщил Руководитель проекта строительства мостового перехода через Тагильский пруд Вячеслав Назаров.

Мост свяжет два крупных района Нижнего Тагила – Тагилстроевский и Дзержинский. Благодаря этому тагильчане смогут быстрее добираться из одного района в другой. Также по новой транспортной развязке будет проезжать грузовой транспорт, не заезжая на центральные улицы города.