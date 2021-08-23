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Общество23 августа 2021 20:33

В Свердловской области к выборам напечатают 100 тонн бюллетеней

Общий тираж составит 12 миллионов штук
Алена ЗАХАРОВА
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Всего будет напечатано 80 видов бюллетеней

Всего будет напечатано 80 видов бюллетеней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области типографии приступили к печати избирательных бюллетеней на выборы 2021 года.

- Общий тираж составит 12 миллионов штук, общий вес – 100 тонн. Всего будет напечатано 80 видов бюллетеней - для голосования на выборах в Госдуму и региональное Заксобрание собрание по федеральному и общеобластному спискам и по одномандатным округам, а также для муниципальных выборов в 35 муниципалитетах региона – сообщили в пресс-служба областного избиркома.

Партии бюллетеней будут напечатаны для комплексов обработки избирательных бюллетеней и для обычных урн. Каждый вид бюллетеня будет иметь свой оттенок защитной сетки.

Напомним, выборы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В эти дни не будут работать урны, установленные во дворах жилых домов, но проголосовать можно будет на дому.