В Свердловской медицине выявили дефицит кадров: не хватает 800 человек

Для решения ряда вопросов в стране планируется создание студенческих кампусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область испытывает дефицит квалифицированных врачей. В среднем в регионе не хватает порядка 800 человек, планируется, что эта ситуация исправится к 2024 году. Уже сейчас есть положительная динамика: если сравнивать с прошлым годом, то количество пришедших в профессию превышает число уволившихся специалистов. Об этом заявляла ректор УГМУ Ольга Ковтун в интервью изданию «Интерфакс-Урал».

- Для решения ряда вопросов в стране планируется создание студенческих кампусов. Студентам нужны лаборатории, комфортные условия проживания, спортивная площадка, культурно-оздоровительный центр, - подчеркнула Ольга Ковтун.

Несмотря на то, что кадров не хватает, прошлый год показал приличный показатель по трудоустройству среди выпускников медицинского университета. Получить работу по специальности смогли 97 процентов студентов. При этом с каждый годом растет число тех, кто сразу после окончания ВУЗа идет работать в первичное звено.