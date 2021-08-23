В Нижнем Тагиле определились с концепцией ледового городка к 2022 году

Также в городке появятся тематические фотозоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле определились с концепцией ледового городка, который установят в канун Нового года на Театральной площади. Планируется, что основной темой станет 85-летний юбилей студии «Союзмультфильм», поэтому вокруг елки в дополнение к традиционным скульптурам Деда Мороза и Снегурочки добавятся ледяные статуи Бременских музыкантов, Карлсона, Незнайки, Мамонтенка.

- Также вокруг памятника Черепановым расположатся фигуры Данилы-мастера, Огневушки-Поскакушки, Серебряного копытца. Все эти герои Павла Бажова - тоже персонажи мультфильмов известной студии, - сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Также в городке появятся тематические фотозоны с «Винни-Пухом», «Снежной королевой» и другими сказочными героями. Помимо этого акцент сделают на световом оформлении не только центра города, но и главных улиц районов. По мнению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, жители заслужили видеть город хорошо украшенным в преддверии своего юбилея.