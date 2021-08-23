В Свердловской области свежий урожай с местных полей привел к снижению цен на овощи

В Свердловской области начали продавать местный урожай Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области приступили к уборке урожая с открытого грунта. Сейчас собрано 500 тонн картофеля и 200 тонн других овощных культур. Ранний урожай уже поступил в местные магазины.

- Все свердловские ранние овощи идут преимущественно на продажу в местные магазины. Это ожидаемо приведет к дальнейшему снижению цен на овощи – сказал министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

По данным Минсельхоза за прошлую неделю в магазинах региона цены на морковь и картофель снизились на 10%. За месяц снижение произошло на 30%.

Напомним, ранее на Урале уже произошло снижение цен на овощи и фрукты. В Свердловскую область начались масштабные поставки овощей и фруктов из южных регионов России и стран – торговых партнеров.