В Екатеринбурге установят новые светофоры за 134 миллиона рублей

В Екатеринбурге на 27 перекрестках заменят светофоры. Они будут намного ярче, чем старые и будут иметь табло обратного отсчета.

Помимо светофоров, подрядчик должен установить камеры видеофиксации и фотофиксации, электротехнические шкафы управления, проложить новые кабели, а перед реконструкцией произвести перекладку коммунальных сетей. Об этом сообщает сайт госзкупок.

Все работы должны быть завершены до 15 октября 2022 года. На замену нескольких сотен светофоров на городских улицах Администрация Екатеринбурга направила 134 миллионов рублей.

Обновление светофоров запланировано на улица: Куйбышева, Луначарского, Большакова, Гурзуфской, Чапаева, Белинского, Челюскинцев, Карла Либкнехта, Библиотечной, Краснофлотцев и Челюскинцев.