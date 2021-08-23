В Екатеринбурге наряд ППС задержал мигранта с наркотиками

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге наряд ППС задержали 23-летнего мигранта, которого заподозрили в сбыте наркотиков. Полицейские патрулировали территорию в Кировском районе, когда заметили подозрительного парня, который ходил от подъезда к подъезду и рассматривал кусты около дома. Молодого человека решили проверить, и именно в этот момент он сильно занервничал, так и не объяснив свои действия. При осмотре его телефона были найдены фотографии с координатами тайников.

- Следственно-оперативная группа изъяла с указанных в телефоне точек свертки с неизвестным веществом. Как показало дальнейшее исследование в тайниках находились наркотические вещества: героин массой 3,85 грамма и мефедрон массой 1,14 грамма, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Молодого человека доставили в отделение. Чуть позже было заведено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.