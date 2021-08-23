В Уральском институте управления увеличилось число бюджетных мест

В течение года в вузе регулярно проводились дни открытых дверей в онлайн режиме, а также очные встречи в стенах института. Фото: пресс-служба вуза

В Екатеринбурге 95 выпускников школ стали студентами первого курса Уральского института управления - филиала РАНХиГС. 69 из них прошли по общему конкурсу, 15 – по целевой квоте, 10 – по особым правам.

В этом году правом на зачисление без вступительных испытаний воспользовалась Ольга Сныткина – победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников «Изумруд». Ольга выбрала для обучения направление «Юриспруденция».

Как рассказал директор УИУ РАНХиГС Руслан Долженко, для вуза этот год был интересным и насыщенным.

- Для нас он был связан с желанием набрать лучших, талантливых абитуриентов, которые смогут стать частью братства РАНХиГС – сообщества профессионалов, создающих будущее нашей страны, - отметил Руслан Долженко.

Он добавил, что в течение года в вузе регулярно проводились дни открытых дверей в онлайн режиме, а также очные встречи в стенах института.

- Наши коллеги смогли сделать невозможное в условиях пандемии, разработали и прошли внутреннюю аккредитацию новые магистерские программы, на которые мы продолжаем набор в этом году. Нам удалось закрыть все бюджетные места, в том числе по квотному и целевому набору, - отметил глава вуза.

Он добавил, что в этом году бюджетных мест стало больше, по сравнению с предыдущим. Добавились места на юриспруденцию, менеджмент, ГМУ.

- Кроме того, мы получили пять бюджетных мест для иностранных студентов. Продолжается набор на внебюжет, и я уверен, что мы сделаем все возможное, чтобы превзойти любые ограничения, получить искомый вариант, - заявил Руслан Долженко.