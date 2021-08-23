В Свердловском театре музыкальной комедии назначили нового худрука

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге у Свердловского театра музыкальной комедии сменился художественный руководитель. Его пост занял уроженец уральской столицы Филипп Разенков, который последние четыре года работал на должности главного режиссера Башкирского государственного театра оперы и балета. При этом исполняющей обязанности генерального директора театра останется Галина Безуглова.

- Филипп Разенков – лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска», лауреат международных конкурсов. Со свердловскими артистами мастер уже работал: в 2021 году поставил оперетту «Боккаччо» на сцене Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, - сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В планы на новый сезон Филипп Разенков заявляет работу над двумя постановками, первым станет спектакль на музыку Микаэла Таривердиева, а вот вторую задумку пока что держат в секрете, возможно, это будет представление, ориентированное на молодежную аудиторию.