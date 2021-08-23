ХК «Автомобилист» успешно стартовал на Кубке губернатора Челябинской области

"Автомобилист" обыграл "Сибирь"/Фото: пресс-служба ХК "Трактор".

«Автомобилист» успешно стартовал на Кубке губернатора Челябинской области. 23 августа екатеринбуржцы встретились с «Сибирью» из Новосибирска и одержали победу с минимальным счетом – 1-0.

Команда Билла Питерса открыла счет в конце первого периода. Счет открыл Алексей Макеев, который получил передачу от Дмитрия Жукенова и с пятака нанес точный бросок по воротам Харри Сятери.

Во втором и третьем периоде заброшенных шайб не было. После завершения основного времени игры команда, в рамках регламента предсезонных турниров, провели овертайм в формате 3 на 3. Здесь с передачи Алексея Макеева шайбу забросил Алексей Василевский.

- Хорошая игра в защите со стороны обеих команд. Оба вратаря показали сегодня высококлассную игру. Очень важный гол наша команда забила в первом периоде, и он оказался победным. Отмечу, что много игрового времени получили молодые ребята, что, считаю, для нас очень важно – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Следующий матч команда проведет 24 августа в 15:00. Они встретятся с «Локомотивом» из Ярославля.

Напомним, на предсезонных турнирах екатеринбургский клуб выступает в форме с фамилиями легендарных свердловских хоккеистов, которую создали специально к 75-летнему юбилею свердловского и отечественного хоккея.

Новый сезон для «Автомобилиста» начнется 3 сентября 2021 года на домашней арене против магнитогорского «Металлурга», но абонементы на домашние матчи не будут продавать до улучшения эпидемиологической обстановки.