На участке трассы «Пермь – Екатеринбург» снизят разрешенную скорость для автомобилистов

В ближайшие дни на участке поставят соответствующие дорожные знаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участке федеральной трассы Р-242 «Пермь – Екатеринбург» снизят максимально разрешенную скорость движения автомобилей до 70 километров в час. Ограничения вступят в силу с 27 августа из-за глубокой колеи, которая образовалась на дорожном полотне в промежутке с 346 по 349 километр.

- В ближайшие дни на участке поставят соответствующие дорожные знаки, которые будут действовать до устранения нарушений. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать скоростной режим, - отметили в пресс-службе «Уралуправтодора».

В ведомстве напомнили, что узнать, в каком состоянии находится проезд или сообщить о чрезвычайных или нештатных ситуациях на дорогах уральского федерального округа в круглосуточном режиме по бесплатному номеру 8-800-200-63-06.