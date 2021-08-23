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Общество23 августа 2021 18:01

На участке трассы «Пермь – Екатеринбург» снизят разрешенную скорость для автомобилистов

Ограничения вступят в силу с 27 августа
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В ближайшие дни на участке поставят соответствующие дорожные знаки

В ближайшие дни на участке поставят соответствующие дорожные знаки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участке федеральной трассы Р-242 «Пермь – Екатеринбург» снизят максимально разрешенную скорость движения автомобилей до 70 километров в час. Ограничения вступят в силу с 27 августа из-за глубокой колеи, которая образовалась на дорожном полотне в промежутке с 346 по 349 километр.

- В ближайшие дни на участке поставят соответствующие дорожные знаки, которые будут действовать до устранения нарушений. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать скоростной режим, - отметили в пресс-службе «Уралуправтодора».

В ведомстве напомнили, что узнать, в каком состоянии находится проезд или сообщить о чрезвычайных или нештатных ситуациях на дорогах уральского федерального округа в круглосуточном режиме по бесплатному номеру 8-800-200-63-06.