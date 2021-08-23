На строительство трамвайной ветки в Верхнюю Пышму дополнительно выделят 1.8 миллиарда

Дополнительное финансирование поможет наладить сообщение между двумя городами Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму выделят еще 1.8 миллиарда рублей. Накануне инвестор «Мовиста Регионы» заключил соглашение с госкорпорацией «ВЭБ.РФ». Со своей стороны «Мовиста» займется строительством современного депо, проложит пути внутри него в Верхней Пышме, а также закупить скоростные трамваи.

- Современный трамвай может быть быстрым, комфортным и экономичными – при правильной расстановке приоритетов со стороны города. Возрождение электротранспорта – важнейшая задача городского развития, - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ

По словам генерального директора «Мовиста Регионы», дополнительное финансирование поможет наладить сообщение между двумя городами, благодаря чему пассажиры смогут перемещаться куда быстрее и безопаснее. Добавим, что ранее строительство трамвайной ветки шло только за счет средств акционеров.