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Общество23 августа 2021 17:47

На строительство трамвайной ветки в Верхнюю Пышму дополнительно выделят 1.8 миллиарда

Ранее возведение путей шло только за счет средств акционеров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Дополнительное финансирование поможет наладить сообщение между двумя городами

Дополнительное финансирование поможет наладить сообщение между двумя городами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму выделят еще 1.8 миллиарда рублей. Накануне инвестор «Мовиста Регионы» заключил соглашение с госкорпорацией «ВЭБ.РФ». Со своей стороны «Мовиста» займется строительством современного депо, проложит пути внутри него в Верхней Пышме, а также закупить скоростные трамваи.

- Современный трамвай может быть быстрым, комфортным и экономичными – при правильной расстановке приоритетов со стороны города. Возрождение электротранспорта – важнейшая задача городского развития, - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ

По словам генерального директора «Мовиста Регионы», дополнительное финансирование поможет наладить сообщение между двумя городами, благодаря чему пассажиры смогут перемещаться куда быстрее и безопаснее. Добавим, что ранее строительство трамвайной ветки шло только за счет средств акционеров.