На пляже у «Рамады» произошла потасовка из-за того, что с горожан опять требуют деньги за вход: видео

Показать документы на право владение землей мужчина из видео отказался. Фото: скриншот видео

Екатеринбуржцы вновь жалуются на молодых людей, которые требуют плату за вход на пляж у «Рамады». При этом показать какие-либо документы на право владения землей агрессивные парни отказываются. Зато не боятся пускать в ход кулаки.

Одна из таких стычек попала на видео, которое опубликовал паблик ekb_chp в instagram.

- Что ты мне сделаешь? Хочешь пообщаться? Пойдем, отойдем, - говорит на видео крепкий мужчина, требующий платы за вход на пляж. – Я могу с тобой разговаривать так, как хочу. Это зависит от моего желания.

Затем «сотрудник» пляжа толкнул в грудь парня, который просил показать документы на владение землей, сопровождая свою выходку щедрой порцией брани.

Как рассказали в полиции Екатеринбурга, сообщения о поборах за проход на пляж начали поступать от горожан в минувшие выходные.

- Лица, на которых указывали заявители, были доставлены в дежурную часть и опрошены. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полиция просит граждан при возникновении конфликтных ситуаций, а также в случае нарушения общественного порядка незамедлительно обращаться в органы внутренних дел, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, сообщения о поборах за проход на пляж у «Рамады» поступали и раньше. В мае из-за этого даже возбудили уголовное дело.