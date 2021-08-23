Уральские синоптики предупредили о трехдневном смоге в Свердловской области

Предупреждение вступает в силу с 20:00 23 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский гидрометцентр вновь объявил о том, что Свердловскую область накроет смогом от лесных пожаров. По официальной информации, неблагоприятные метеорологические условия задержатся на три дня. Предупреждение вступает в силу с 20:00 23 августа. Планируется, что его снимут 26 августа.

- С 20 часов 23 августа до 20 часов 26 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - сообщают синоптики.

Напомним, площадь лесных пожаров в Свердловской области за последние дни выросла до 1775 гектаров. По словам главы региона Евгения Куйвашева, всего на территории среднего Урала насчитывается 29 очагов возгораний. Наиболее серьезная ситуация сохраняется под Первоуральском и Камышловом.