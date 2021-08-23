В Свердловской области площадь лесных пожаров выросла до 1775 гектаров

С огнем борются 470 спасателей. Уже несколько суток они находятся в этом адском пекле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за последние дни выросла до 1775 гектаров. По словам главы региона Евгения Куйвашева, всего на территории среднего Урала насчитывается 29 очагов возгораний. Наиболее серьезная ситуация сохраняется под Первоуральском и Камышловом.

- С огнем борются 470 спасателей. Уже несколько суток они находятся в этом адском пекле. Ситуация усугубляется аномальной жарой. Синоптики обещают грозу. Надеюсь, что осадки облегчат положение, - отметил губернатор Свердловской области.

В минувшие выходные Екатеринбург снова накрыл смог от лесных пожаров. Жители уральской столицы и пригорода жаловались на плохую видимость и сильный запах гари в воздухе. В связи с этим в МЧС дали рекомендацию не открывать окна утром и днем, когда наблюдается максимальная концентрация вредных веществ в воздухе.