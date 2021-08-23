В Нижнем Тагиле мужчина ограбил пожилую пенсионерку в подъезде

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мужчину, который 22 августа ограбил 72-летнюю пенсионерку. Известно, что пожилая женщина возвращалась домой на улице Пархоменко, она открыла дверь в подъезд, в этот момент за ней вошел незнакомец, который попытался резко сдернуть с ее шеи золотую цепочку.

- Испугавшая женщина обнаружила, что цепочка порвалась, но осталась на месте, а вот висевший на ней кулон и две сережки остались в руках нападавшего – сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения, благодаря этому, полицейские составили его фоторобот. Ему примерно 40-45 лет, рост 180-185 сантиметров, худощавый, темные короткие волосы. В момент нападения он был одет в светлую клетчатую рубашку и серые джинсы, на руке у него были часы, солнцезащитные очки.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Если вы видели этого мужчину, позвоните по телефону (3435)47-71-02 или на линию 02.