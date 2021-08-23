В Екатеринбурге во время строительства ЖК рабочий сломал позвоночник

Сварщик оступился и упал с высоты четырех метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время строительства ЖК «Мельница», расположенном на Челюскинцев,110, серьезные травмы получил 30-летний уроженец Пермского края.

ЧП произошло утром 21 августа.

- Мужчина проводил сварочные работы на высоте около четырех метров, но оступился и упал. Он был госпитализирован. Врачи констатировали черепно-мозговую травму и перелом грудного отдела позвоночника, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

По факту случившегося полиция проводит проверку.