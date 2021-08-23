На Урале за последние три дня поймали больше 200 пьяных водителей

Фото: УГИБДД по Свердловской области

За последние три дня инспекторы ДПС поймали больше двухсот пьяных водителей. Массовые рейды прошли в минувшие выходные в разных городах региона. В ГИБДД также добавили, что были задержаны 205 человек, которые ранее никогда не получали водительские права. Все же было зафиксировано более 400 серьезных нарушений ПДД.

Работе автоинспекторов помогают и неравнодушные горожане. Так, например, полицейским из Краснотурьинска сообщили, что за руль отечественного «ВАЗа» сел нетрезвый мужчина, после чего экипаж ДПС тут выдвинулся на задержание.

- Мужчина не имеет водительского удостоверения, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за управление без прав. Имеющиеся у водителя признаки опьянения стали основанием для проведения освидетельствования, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Всего же с начала 2021 года нетрезвые водители стали причиной 157 аварий, в которых 41 человек погиб, еще 218 были травмированы.