В Свердловскую область придут грозы, град и шквалистый ветер

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать печальных последствий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область придут грозы, град и порывистый ветер. Региональное МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде 24 августа. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать печальных последствий природных катаклизмов.

- Во время грозы закройте все окна и двери, отключите электроприборы, не пользуйтесь мобильными телефонами. Если во время грозы вы оказались вне помещения, постарайтесь укрыться в углублениях, не стоит бежать, суетиться и передвигаться плотной группой, - посоветовали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Туристам рекомендуют быстро поставить палатки и переодеться в сухую одежду и избавиться от металлических предметов в лагере. Не стоит искать укрытия под кронами деревьев.

Автовладельцев предостерегают об опасности парковки вблизи рекламных щитов и неустойчивых конструкций. О любых происшествиях можно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».