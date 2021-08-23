В Нижнем Тагиле мужчина зарезал знакомого осколком разбитой бутылки

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 32-летний местный житель убил своего знакомого во время бытовой ссоры. В следственном комитете выяснили, что 20 августа между молодыми людьми вспыхнул конфликт во дворе жилого дома. Во время инцидента мужчина схватил кусок разбитой бутылки и ударил своего оппонента по шее. Об этом пишет «Уральский меридиан».

- Пострадавший попытался спастись, забежав к себе в квартиру, но уже впоследствии, выбежав из квартиры в подъезд, потерял сознание и скончался от потери крови. Подозреваемый мужчина никуда скрываться не стал, - сообщили в СУ СК по Свердловской области.

По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, задержанным оказался ранее трижды судимый мужчина известный в определенных кругах по кличке «Чупа», его привлекали к ответственности за кражи и разбойное нападение.

- Последнее наказание он отбывал в ИК № 12 Нижнего Тагила, откуда освободился 27 июля 2020 года, на зоне провёл более 10 лет. Новый «подвиг», связанный с гибелью человека, позволит судье отправить его за решетку еще на несколько лет, - добавил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».