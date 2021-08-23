Жители Екатеринбурга выберут концепцию Литературного квартала

Литературный квартал преобразят в 2022 году. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Екатеринбурге реконструируют Литературный квартал в границах улиц Первомайская, Царская и Пролетарская.

Мэрия предложила горожанам четыре варианта проекта благоустройства территории этого объекта, выбрать и проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте Администрации города.

В пресс-службе мэрии отмечают, что жители могут отдать свой голос за лучший вариант проекта, а также оставить подробный комментарий по поводу того, что гражданину понравилось в проекте, а что нет.

Техническое задание для реализации проекта специалисты разработают до конца этого года.