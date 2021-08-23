Площадь пожара под Екатеринбургом выросла до 500 гектаров

Лес выгорает под Екатеринбургом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные площадь лесного пожара под Екатеринбургом составляла 240 гектаров, а к понедельнику выросла до 500 гектаров. Эту информацию подтверждают в пресс-службе регионального МЧС.

С огнем ведут борьбу десятки спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас спасатели ведут борьбу с огнем в районе озера Глухое под Первоуральском в 40 километрах от Екатеринбурга. На месте ЧП увеличена группировка сил и средств спасателей МЧС, а также специалистов авиалесохраны.

С 17 часов 22 августа специалисты проводят заливку кромки пожара ранцевыми огнетушителями, после чего был запущен встречный отжиг со стороны садового товарищества «Мирный», а также проложены 3 км минерализованной полосы шириной четыре метра, сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Огонь подобрался вплотную к садовому товариществу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящее время на территории Среднего Урала действуют 29 лесных пожаров общей площадью более 1000 гектаров. В Свердловской области действует особый противопожарный режим.

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