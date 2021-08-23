Россияне снова понесли деньги в банки

Все меньше россиян хранят сбережения дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы сберечь просевшие во время пандемии коронавируса доходы, россияне стали чаще пользоваться банковскими услугами, открывая вклады на значительные вклады. Об этом изданию NEWS.ru рассказал экономист Андрей Колганов.

Люди несут деньги в банки, несмотря на то, что условия хранения сбережений далеки от привлекательных.

- Проценты по вкладам остаются на низком уровне. В прошлом году наблюдался серьезный отток средств населения из банков, потому что доллары практически не приносили никакой выгоды вкладчикам, - рассказывает Андрей Колганов. – Однако после затяжного кризиса в начале 2021 года люди захотели сохранить оставшиеся в распоряжении денежные средства.

Главная причина такой тенденции – постепенное восстановление национальной экономики. Также на ситуацию повлияла сохраняющаяся неопределенность по темпам роста деловой активности в России.

По мнению эксперта, оттока денежных средств из банков в ближайшее время не ожидается.