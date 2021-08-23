В Екатеринбурге за выходные инспекторы ГИБДД поймали 184 нарушителя

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге за выходные - с 20 по 22 августа, инспекторы ГИБДД поймали 184 нарушителя. Из них 10 водителей находились в состоянии опьянения, 8 - отказались от прохождения медицинского освидетельствования, еще трое - сели за руль без водительских прав.

Также 45 водителей привлечены к ответственности за управление автомобилями, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, 41 - за не пристегнутый ремень безопасности, 49 - за отсутствие при себе документов и еще 5 за нарушение проезда на сигнал светофора.

-Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубейшим нарушением Правил дорожного движения, влекущим гибель и травмирование всех участников дорожного движения, - обратились к водителям в ГИБДД.

По данным госавтоинспекторов, по вине водителей за 7 месяцев зарегистрировано 585 ДТП, в которых 22 человек погибли и 780 получили травмы различной степени тяжести.