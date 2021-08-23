Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"
В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину, укравшего колонку из магазина электроники на проспекте Ленина, 51. Инцидент произошел 18 августа с 20:45 до 20:50. Представители торговой точки обратились в полицию.
- В ходе проверки изучены записи камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, на которые попал подозреваемый мужчина восточной внешности лет 35. В магазин он вошел в сопровождении девушки, с которой вместе рассматривали товары на полках. Пара находилась в торговом зале не более пяти минут, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Осмотревшись, мужчина прихватил колонку стоимостью 13 тысяч рублей с витрины и вышел из магазина.
Если вы знаете мужчину, прихватившего товар из торговой точки, сообщите об этом в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: (3435)97-64-02.
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