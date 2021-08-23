Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину, укравшего колонку из магазина электроники на проспекте Ленина, 51. Инцидент произошел 18 августа с 20:45 до 20:50. Представители торговой точки обратились в полицию.

- В ходе проверки изучены записи камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, на которые попал подозреваемый мужчина восточной внешности лет 35. В магазин он вошел в сопровождении девушки, с которой вместе рассматривали товары на полках. Пара находилась в торговом зале не более пяти минут, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Осмотревшись, мужчина прихватил колонку стоимостью 13 тысяч рублей с витрины и вышел из магазина.

Если вы знаете мужчину, прихватившего товар из торговой точки, сообщите об этом в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: (3435)97-64-02.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка