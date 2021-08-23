«Инфекция приближается к городу»: где в Екатеринбурге чаще всего нападают клещи

Чаще всего клещи нападают на уральцев на кладбищах
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С каждым годом все больше жителей Екатеринбурга становятся жертвами нападений клещей. Специалисты говорят, что инфекция под названием энцефалит и боррелиоз с каждым годом все больше захватывает город.
Согласно свежей статистике, треть всех случаев нападения клещей в 2021 году приходится на Екатеринбург.
- В последнее время появляется все больше антропургических очагов, и инфекция с каждым годом все больше приближается к городу. В город идут грызуны и ведут за собой клещей, - рассказывает заместитель начальника Роспортебнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.
По словам специалиста, чаще всего клещи кусают горожан на кладбищах. Это место на первом месте в списке самых опасных локаций. Далее идут парки и скверы. Но есть случаи, когда клещи атакуют горожан прямо на улицах.
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